Maya impresiona con Lady Gaga y Bruno Mars y entra al equipo de Pablo López en La Voz

La talent conquistó al público con su interpretación de ‘Die With a Smile’ y cuando parecía que ningún coach iba a girarse, el malagueño pulsó en el último segundo.

Celia Gil
Maya es la siguiente artista en pisar el escenario de La Voz. Nacida en Estados Unidos, la joven se presentó al programa con el objetivo de vivir la experiencia al máximo y disfrutar de la oportunidad de cantar en uno de los escenarios más emblemáticos de la televisión.

Para su Audición a ciegas eligió ‘Die With a Smile’, el tema de Lady Gaga y Bruno Mars, con el que demostró control, emoción y una voz llena de personalidad.

Su interpretación fue creciendo con cada nota, atrapando a los coaches, aunque las sillas seguían sin moverse... hasta el último segundo.

Cuando parecía que todo estaba perdido, Pablo López pulsó el botón, girándose justo al final de la canción y sorprendiendo a todos. “Es una suerte tenerte”, le dijo el malagueño, emocionado. “Ojalá el camino dure, porque es una pasada lo que haces”, añadió, reconociendo el talento y la sensibilidad de Maya.

Su Audición fue una de las más emocionantes de la noche: una muestra de que en La Voz los sueños pueden cumplirse… incluso en el último segundo.

Antena 3» Programas» La Voz

