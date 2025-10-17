“Es una maravilla lo que has hecho”: el flamenco de Moisés deja sin palabras a los coaches de La Voz

El escenario de La Voz se llenó de arte y sentimiento con la llegada de Moisés, un talent que entiende el flamenco no solo como un estilo musical, sino como su forma de vida. El joven subió al escenario con emoción y respeto para interpretar “Ya no quiero ser” de Niña Pastori, un tema con el que conquistó al público y a los coaches desde los primeros acordes.

Su interpretación, llena de dulzura, fuerza y autenticidad, provocó que Malú fuera la primera en pulsar el botón, completamente entregada al arte de Moisés.

Poco después, Mika también se rindió a su voz, reconociendo la belleza de su timbre y la verdad que transmite. “Es una maravilla lo que has hecho”, aseguró Pablo López, impresionado por la delicadeza de su actuación.

Entre discursos, halagos y mucha emoción, tanto Malú como Mika trataron de convencerlo, pero Moisés lo tuvo claro desde el principio: decidió irse directo al equipo de Malú. ¡Revive su Audición en el vídeo de arriba!