La personalidad no fue suficiente para que este talent consiguiera un hueco en La Voz

La Voz volvió a llenarse de emoción con el último Llego y canto de la temporada, protagonizado por Idris, un joven que no sospechaba la sorpresa que estaba a punto de vivir.

Sin saberlo, llegó al plató de las Audiciones a ciegas y, tras descubrir que estaba en el programa, no dudó en aceptar el reto de cantar en uno de los escenarios más importantes de la televisión.

Con su guitarra y una sonrisa sincera, Idris interpretó ‘Redemption Song’ de Bob Marley & The Wailers, en una versión íntima y muy personal: “Hace cosas muy bonitas”, reconocía Malú, mientras Mika destacaba su conexión con la canción: “Está cantando con una sonrisa”.

Aunque ninguno de los coaches pulsó el botón, la actuación de Idris dejó huella por su pureza y su manera de transmitir. “Faltaba un poco de fuego”, apuntó Mika, pero todos coincidieron en que fue una actuación preciosa y sincera.

