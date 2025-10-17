Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Actuación | Audiciones

La personalidad no fue suficiente para que este talent consiguiera un hueco en La Voz

Con su guitarra y su voz llena de sentimiento, Idris interpretó ‘Redemption Song’ en las Audiciones a ciegas de La Voz.

La personalidad no fue suficiente para que este talent consiguiera un hueco en La Voz

Publicidad

Celia Gil
Publicado:

La Voz volvió a llenarse de emoción con el último Llego y canto de la temporada, protagonizado por Idris, un joven que no sospechaba la sorpresa que estaba a punto de vivir.

Sin saberlo, llegó al plató de las Audiciones a ciegas y, tras descubrir que estaba en el programa, no dudó en aceptar el reto de cantar en uno de los escenarios más importantes de la televisión.

Con su guitarra y una sonrisa sincera, Idris interpretó ‘Redemption Song’ de Bob Marley & The Wailers, en una versión íntima y muy personal: “Hace cosas muy bonitas”, reconocía Malú, mientras Mika destacaba su conexión con la canción: “Está cantando con una sonrisa”.

Aunque ninguno de los coaches pulsó el botón, la actuación de Idris dejó huella por su pureza y su manera de transmitir. “Faltaba un poco de fuego”, apuntó Mika, pero todos coincidieron en que fue una actuación preciosa y sincera.

¡Revive su actuación en el vídeo de arriba!

Pablo López a Malú: “Escribí esa canción desde la emoción de que fueras a cantarla”

Pablo López, a Malú: “Escribí esa canción desde la emoción de que fueras a cantarla”

Antena 3» Programas» La Voz

Publicidad

Programas

Wilma, talent de La Voz

“No has elegido bien la canción”: Mika aconseja a Wilma tras su actuación en La Voz

Julio, talent de La Voz

De finalista de La Voz Kids a un pleno en La Voz: este talent desata la guerra entre los coaches

Sofía, talent de La Voz

Esta talent no se da cuenta de que Pablo López pulsa el botón: “¿Te has girado?”

Diva brilla con un fado portugués y cautiva a Malú y Mika en La Voz
Actuación | Audiciones

Diva brilla con un fado portugués y cautiva a Malú y Mika en La Voz: “Eres una locura”

Maya impresiona con Lady Gaga y Bruno Mars y entra al equipo de Pablo López en La Voz
Actuación | Audiciones

Maya impresiona con Lady Gaga y Bruno Mars y entra al equipo de Pablo López en La Voz

Malú y Pablo emocionan al público uniendo sus voces en el escenario
Mejores momentos | Audiciones

¡Piel de gallina en La Voz!: Malú y Pablo emocionan al público uniendo sus voces en el escenario

Los coaches protagonizaron uno de los momentos más especiales de la noche al interpretar juntos ‘SOS’ de Falete. Una actuación llena de complicidad, emoción y amistad que conmovió al público y a sus compañeros.

El flamenco de Moisés deja sin palabras a los coaches de La Voz
Actuación | Audiciones

“Es una maravilla lo que has hecho”: el flamenco de Moisés deja sin palabras a los coaches de La Voz

El joven interpretó ‘Ya no quiero ser’ de Niña Pastori con una delicadeza que emocionó al plató. Su voz cautivó a Malú y Mika, pero finalmente decidió irse al equipo de la madrileña.

La personalidad no fue suficiente para que este talent consiguiera un hueco en La Voz

La personalidad no fue suficiente para que este talent consiguiera un hueco en La Voz

“Hasta aquí”: Rosa, expectante al último tirón de Manu tras plantarse con 22 aciertos en El Rosco

“Hasta aquí”: Rosa, expectante al último tirón de Manu tras plantarse con 22 aciertos en El Rosco

Las caras de Manu y Rosa al descubrir una joya musical en La Pista: “Esto es mítico”

Las caras de Manu y Rosa al descubrir una joya musical en La Pista: “Esto es mítico”

Publicidad