Mejores momentos | 14 de enero

La faceta que quedaba por conocer de Jaime Astrain en Pasapalabra: “Hasta en italiano”

El exfutbolista se ha puesto romántico y, pese a los intentos de Adriana Abenia para desconcentrarle, ha acertado ‘Por ti volaré’ en La Pista.

Alberto Mendo
Publicado:

¡Qué tres programas le ha dado Jaime Astrain a Adriana Abenia en Pasapalabra! El exfutbolista ha terminado como empezó: ganando en La Pista. Sólo le dio tregua en el pasado programa cuando la presentadora apenas se llevó un segundo con Isabel Pantoja. En cambio, el invitado ha firmado dos plenos, el primero con ‘Alba’, de Antonio Flores.

Roberto Leal le pone tensión al triunfo de Jaime Astrain en La Pista: “Quería hacerle sufrir”

Y el segundo ha sido con uno de los mayores éxitos de Andrea Bocelli. Ni los intentos de Adriana para desconcentrarle le han despistado a Jaime con esta canción que les ha trasladado al año 1995. Al principio sólo lograba seguir la melodía: “Es que hay muchas versiones”. La memoria al fin le ha llevado hasta el título, ‘Por ti volaré’, que ha dicho “hasta en italiano”.

Para celebrarlo, Jaime se ha dejado llevar por la música, se ha puesto romántico y casi hasta vuela con este pleno. Mejor forma de terminar la visita a Pasapalabra, imposible. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

