Rosa, a dos del bote de 2.620.000 euros en El Rosco: implacable e inalcanzable para Manu

Rosa vive un idilio con el color naranja. Su racha en lo que va de 2026, ya casi a la mitad de enero, es digno de análisis porque ha vuelto a ganar en El Rosco. En cambio, Manu sigue sin reencontrarse con el triunfo, a pesar de lo cual mantiene un altísimo nivel. También sigue siendo fiel a sus poemas para despedir a los invitados, en este caso para agradecer la ayuda de Adriana Abenia, Álex Clavero, Jaime Astrain y María Jesús y su acordeón.

El madrileño precisamente ha llegado a El Rosco con una ventaja de 18 segundos. Además, ha hecho una primera vuelta impecable y bastante rápida. Pese a estancarse en las últimas letras, la ha completado con 18 aciertos. En ese momento, tenía diez más que Rosa, que esta vez ha jugado de una forma más tranquila de lo que en ella es habitual.

Sin embargo, la coruñesa ha empezado a acelerar y no sólo se ha acercado a su rival, sino que le ha superado al ponerse 21-20 por encima. Aún se guardaba una traca final: otros dos aciertos para ponerse precisamente a sólo dos letras de ganar el bote de 2.620.000 euros. Manu, pese a su gran Rosco, no ha logrado seguirle ese ritmo y se ha quedado cerca de otra remontada, pero de nuevo con destino a la próxima Silla Azul. ¡Revive este apasionante duelo en el vídeo!