Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

El Rosco | 7 de abril

Javier impone su veteranía ante Santiago en El Rosco: gana y acaricia el bote de 346.000 euros

El veterano se ha impuesto con mucha claridad en lo que ha sido el primer Rosco de Santiago como concursante de Pasapalabra.

4-Rosco7a

Javier impone su veteranía ante Santiago en El Rosco

Publicidad

Santiago ha llegado pisando fuerte a Pasapalabra, dispuesto a enfrentarse a un rival tan duro como es Javier. Después de eliminar a Neli en la Silla Azul, el recién llegado estaba convencido de que podía hacerse con los 346.000 euros que ofrecía el bote.

Sin embargo, en frente tenía a uno de los concursantes más rocosos que han pasado por el formato últimamente. Rozando la treintena de participaciones, el veterano jugador ha impuesto su ley cerrando su primera vuelta con 21 aciertos y rachas de hasta 11 respuestas correctas.

Santiago, que ha cometido un fallo cuando tan solo contaba con 9 letras de color verde, ha tenido que remar a contracorriente ante un Javier que se ha quedado a dos del bote. ¡No te lo puedes perder!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Rosco

Publicidad

Programas

4-Rosco7a

Javier impone su veteranía ante Santiago en El Rosco: gana y acaricia el bote de 346.000 euros

3-Estreno

El increíble estreno de Santiago en La Pista: “Me habéis llevado a mi época…”

2-Desespera

“¡Me estáis dando la tarde!”: Silvia Marty y Fernando Romay desesperan a Roberto Leal en La Pista

1-SillaAzul
Mejores Momentos | 7 de abril

¡Nuevo concursante en Pasapalabra! Santiago vence a Neli en la Silla Azul

Kennedy
Lo vemos

El romance entre John John Kennedy y Carolyn Besette, ¿dinamitado por las drogas?: "Hemos tenido un relato edulcorado"

Yolanda Mora
Exclusiva

Localizamos a Yolanda Mora, viuda de Lauren Postigo: así es su nueva vida tras años desaparecida

Tras desaparecer de la escena pública, conocemos cómo es la nueva vida de Yolanda Mora, quien protagonizó una de las bodas más exóticas de nuestro país con Lauren Postigo, pero que ahora opta por la discreción.

Edu Aguirre
¡Sorpresa!

La emoción de un niño de 12 años al ver a su ídolo, el periodista Edu Aguirre: "Quiero ser como él"

Con tan solo 12 años, Pedro García tiene claro cuál es su sueño: ser periodista deportivo. Tal es su pasión por seguir los pasos de Edu Aguirre, que no ha podido contener la emoción al verle en el plató de Y ahora Sonsoles por sorpresa.

Renta

Los fallecidos este año deben presentar la declaración de la Renta: "Es una obligación que asumen los herederos"

Rosalía

Rosalía exige justicia tras la muerte de su hijo, succionado por la depuradora de una piscina: "Fueron varias negligencias"

Clotilde

Víctima de los falsos doctores generados por Inteligencia Artificial: "Vi uno que vendía pastillas para adelgazar y caí"

Publicidad