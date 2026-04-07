Javier impone su veteranía ante Santiago en El Rosco: gana y acaricia el bote de 346.000 euros

Santiago ha llegado pisando fuerte a Pasapalabra, dispuesto a enfrentarse a un rival tan duro como es Javier. Después de eliminar a Neli en la Silla Azul, el recién llegado estaba convencido de que podía hacerse con los 346.000 euros que ofrecía el bote.

Sin embargo, en frente tenía a uno de los concursantes más rocosos que han pasado por el formato últimamente. Rozando la treintena de participaciones, el veterano jugador ha impuesto su ley cerrando su primera vuelta con 21 aciertos y rachas de hasta 11 respuestas correctas.

Santiago, que ha cometido un fallo cuando tan solo contaba con 9 letras de color verde, ha tenido que remar a contracorriente ante un Javier que se ha quedado a dos del bote. ¡No te lo puedes perder!