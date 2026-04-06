Mejores Momentos | 6 de abril
¡En la cuerda floja! Neli salva una Silla Azul de lo más angustiante
La concursante ha estado a punto de perder su sitio en Pasapalabra en favor de Luisma.
- [[LINK:INTERNO|||Article|||69d35a14c155b0e4952078d1|||¡Máxima tensión! Javier, a dos del bote, se la juega por 340.000 euros… ¿Lo conseguirá?]]
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Neli se ha visto obligada a jugar la Silla Azul tras una aplastante victoria de Javier en el último Rosco. La concursante debía derrotar a Luisma, el aspirante, si quería recuperar su sitio en el equipo azul junto a Alberto Amarilla y Pastora Soler.
El recién llegado ha demostrado sus ganas de optar al bote con un desempeño brutal. Pese a que ha comenzado fallando, ha conseguido meter presión a su rival, que ha estado a un error de marcharse del concurso.
Finalmente, todo ha quedado en un susto y Neli ha logrado volver a ocupar su sitio como concursante habitual para seguir luchando con Javier por un bote que ya alcanza los 340.000 euros. ¡Imperdible!
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