“Nadie ha podido cantar esta canción”: Mika canta por primera vez ‘Relax’ en La Voz

Uno de los momentos más especiales de la noche llegó cuando el público pidió a Mika cantar junto a Catalina ‘Relax’, uno de sus temas más emblemáticos.

Mika y Catalina en La Voz

La tercera gala de Audiciones a ciegas en La Voz nos dejó un momento para la historia. Por primera vez, Mika se animó a cantar ‘Relax’, uno de los temas más icónicos de su carrera, acompañado Catalina y con Pablo López al piano.

El público pidió este momentazo y los coaches no pudieron contener la emoción. “Nunca te he visto en vivo”, comentó Sebastián Yatra, sorprendido de vivir una versión única en el plató del programa.

Antes de comenzar, Mika confesó: “Nunca nadie ha podido cantar esta canción, pero quizá esta es la primera vez que alguien la puede cantar conmigo”. La interpretación fue tan especial que todo el plató quedó embobado escuchando a el coach y a la talent.

A pesar de lo exigente de la canción, Catalina tuvo un pequeño error, pero Mika reaccionó al instante con complicidad: “No te preocupes, yo me encargo”. Ese gesto de apoyo convirtió el número en un ejemplo perfecto de lo que significa La Voz: unión, talento y emoción.

¡Qué momentazo acabamos de vivir en La Voz!

“El nivel de los artistas que cantan en La Voz España es increíble”: Mika, sorprendido con el talento de este año

