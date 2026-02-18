Antena3
Emiliano García-Page, sobre la excarcelación de presos de ETA: "Me duele como español"

El político ha compartido con los espectadores de El Hormiguero el sentimiento que le produce esta situación.

eta

Patri Bea
La semana de El Hormiguero continúa por todo lo alto con la visita de Emiliano García-Page. El político ha vuelto a sentarse junto a Pablo Motos para analizar la actualidad de nuestro país y compartir con los espectadores sus conclusiones sobre las últimas elecciones autonómicas.

Durante la entrevista, Pablo Motos no ha podido evitar preguntarle a Emiliano García-Page cómo se siente al ver al exjefe de ETA, condenado a 400 años de cárcel, salir en régimen de semilibertad, al igual que ha pasado con otros miembros de la organización terrorista.

"Me duele como español porque es objeto de un mercadeo", ha recalcado el político. García-Page ha asegurado que no es lo mismo hacer un pase de página a hacerlo por contrato. Escucha su análisis completo dándole play al vídeo de arriba.

