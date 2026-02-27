“Se ha escuchado mucho en mi casa”: Rocío Jurado provoca un desternillante pique entre Alaska y Mario Vaquerizo

Que una pareja tan carismática como Alaska y Mario Vaquerizo estén en Pasapalabra y encima en equipos diferentes, provoca, indudablemente, momentazos increíbles cada tarde.

Esta vez, ella ha sido más rápida con el pulsador, pero no le ha servido de mucho. Mario, viendo que su rival no daba con la canción, se relamía esperando el rebote porque él sí tenía claro de cuál se trataba.

Finalmente le ha caído el turno al invitado del equipo azul y ha resuelto la famosa canción de “la más grande”, Rocío Jurado con interpretación incluida. ¡Dale a play al vídeo y no te pierdas este momentazo!