Mejores momentos | 27 de febrero

"Se ha escuchado mucho en mi casa": Rocío Jurado provoca un desternillante pique entre Alaska y Mario Vaquerizo

El artista ha conseguido resolver a la primera y ha sumado cinco segundos para su equipo.

2-Pique

Rocío Jurado provoca un pique entre Alaska y Mario Vaquerizo

Que una pareja tan carismática como Alaska y Mario Vaquerizo estén en Pasapalabra y encima en equipos diferentes, provoca, indudablemente, momentazos increíbles cada tarde.

Esta vez, ella ha sido más rápida con el pulsador, pero no le ha servido de mucho. Mario, viendo que su rival no daba con la canción, se relamía esperando el rebote porque él sí tenía claro de cuál se trataba.

Finalmente le ha caído el turno al invitado del equipo azul y ha resuelto la famosa canción de “la más grande”, Rocío Jurado con interpretación incluida. ¡Dale a play al vídeo y no te pierdas este momentazo!

Las bonitas palabras de Javier a Alejandro: “Cuanto más pueda compartir con él, mejor”

Una víctima estuvo documentando el acoso y la violencia que sufría por parte de un comisario, superior suyo, y que le ha ayudado a dar la voz de alarma.

El regreso del rey Juan Carlos I a España podría ser inminente y no solo como visita. Casa Real ha puesto unas condiciones que debe cumplir en el caso de vivir en el país.

