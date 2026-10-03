Los "cobardes" de Shakira cuestan 1.000 euros a María y Susana aprovecha la oportunidad: así ha sonado su tema

La Prueba de Velocidad Musical combina el buen oído con la agudeza mental, obligando a los concursantes a resolver el panel en el menor tiempo posible mientras escuchan una melodía de fondo. En esta ocasión ha sido un tema de Shakira el que había que descifrar y María parecía tenerlo claro.

“No quiero sorpresas”, empezaba diciendo justo antes de que Jorge Fernández la cortara con el temido “no”. Esto no la ha frenado y ha vuelto a dar al pulsador, esta vez con una versión más corta de su propuesta anterior: “No quiero…”.

Quien sí lo ha visto y no ha dudado en recoger el testigo de su compañera ha sido Susana, que se llevaba los 1.000€ al bolsillo al completar la composición de Shakira sin errores: “No quiero cobardes que me hagan sufrir”.

Para complementar la alegría de la ganadora, la banda ha interpretado la canción en el plató, montando una auténtica fiesta en directo. ¡Dale play al vídeo de arriba para ver el número musical completo!