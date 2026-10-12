Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

A las 21:45 horas

Hoy, Maluma montará la fiesta en El Hormiguero

El artista aterrizará en el programa para poner el ritmo a una noche plagada de confesiones y sorpresas.

Maluma en El Hormiguero

Publicidad

El Hormiguero recibe a Maluma, una de las grandes estrellas internacionales de la música latina. El cantante colombiano visita a Pablo Motos para hablar de su carrera, sus nuevos proyectos y el momento profesional que atraviesa, convertido en uno de los artistas más populares del panorama musical.

Durante la entrevista, Maluma repasa algunos de los hitos de su trayectoria y comparte anécdotas de su vida dentro y fuera de los escenarios. El artista también habla de su evolución musical y de cómo ha vivido el éxito internacional, en una visita que promete dejar momentos divertidos.

Sobre él:

Maluma, cuyo nombre real es Juan Luis Londoño Arias, alcanzó el éxito mundial gracias a canciones como Felices los 4, Hawái y Borro cassette. A lo largo de su carrera ha colaborado con grandes figuras de la música internacional y se ha consolidado como uno de los principales referentes del pop latino y el reguetón.

Antena 3 » Programas » El Hormiguero » Invitados

Publicidad

Programas

Maluma en El Hormiguero

Hoy, Maluma montará la fiesta en El Hormiguero

Solo había cantado en un bar: la arrolladora atmósfera íntima con la que Raúl embruja a los coaches de La Voz

Solo había cantado en un bar: la arrolladora atmósfera íntima con la que Raúl embruja a los coaches de La Voz

El insólito hallazgo de Martín Ibarrola en los Pirineos: descubre un escarabajo a 1.000 metros de profundidad

El insólito hallazgo de Martín Ibarrola en los Pirineos: descubre un escarabajo a 1.000 metros de profundidad

Nutriman
NUTRIMAN

Las horas sí importan: descubre cuándo es mejor comer ciertos alimentos y cuándo se deben evitar

Melendi en La Voz
Mejores momentos | Audiciones

“¡Es una declaración de guerra!”: Melendi bloquea a Pablo López en La Voz para arrebatarle un talent

Máximo Huerta, sobre encontrarte con tus ídolos cuando ya eres famoso: "Ese es el día que te choca"
DECLARACIÓN

Máximo Huerta, sobre encontrarte con tus ídolos cuando ya eres famoso: "Ese es el día que te choca"

El periodista reflexiona en La Mesa sobre cómo cambia la relación con los ídolos cuando la fama hace que sean los demás quienes te reconocen por la calle.

MIka en La Voz
Mejores momentos | Audiciones

Mika cambia de estrategia en La Voz y sorprende con su nuevo método para conquistar a Nicolás

El coach ha decidido dejar de hablar para tratar de convencer al talent y su inesperada estrategia le ha funcionado.

Martín Ibarrola cuenta cómo era su alimentación durante las expediciones

¿Qué se come en una tribu indígena? Martín Ibarrola cuenta cómo era su alimentación durante las expediciones

"Me va a matar Íñigo": a Tamara Falcó se le escapa su retiro en pareja para mejorar su convivencia

"Me va a matar Íñigo": a Tamara Falcó se le escapa su retiro en pareja para mejorar su convivencia

¿Ya es Navidad en Pasapalabra? Ana Locking canta el bote a David... ¡como si fuera la Lotería!

¿Ya es Navidad en Pasapalabra? Ana Locking canta el bote a David... ¡como si fuera la Lotería!

Publicidad