Hoy, Maluma montará la fiesta en El Hormiguero

El Hormiguero recibe a Maluma, una de las grandes estrellas internacionales de la música latina. El cantante colombiano visita a Pablo Motos para hablar de su carrera, sus nuevos proyectos y el momento profesional que atraviesa, convertido en uno de los artistas más populares del panorama musical.

Durante la entrevista, Maluma repasa algunos de los hitos de su trayectoria y comparte anécdotas de su vida dentro y fuera de los escenarios. El artista también habla de su evolución musical y de cómo ha vivido el éxito internacional, en una visita que promete dejar momentos divertidos.

Sobre él:

Maluma, cuyo nombre real es Juan Luis Londoño Arias, alcanzó el éxito mundial gracias a canciones como Felices los 4, Hawái y Borro cassette. A lo largo de su carrera ha colaborado con grandes figuras de la música internacional y se ha consolidado como uno de los principales referentes del pop latino y el reguetón.