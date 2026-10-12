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Ranking de La Voz 2026: elige el mejor momento de la cuarta gala de Audiciones a ciegas
La última gala nos ha dejado momentos muy especiales… ¡Vota en nuestro ranking por tu favorito!
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Las cuartas Audiciones a ciegas de La Voz nos han dejado momentos inolvidables, sorpresas, segundas oportunidades y muchas emociones. Los coaches han vuelto a darlo todo en una noche en la que ha pasado de todo.
Desde el regreso de Raúl hasta el inesperado Llego y canto de Sean, pasando por las estrategias de los coaches. Hemos seleccionado los cinco momentazos de la noche, pero ahora te toca decidir a ti: ¿cuál ha sido tu favorito? ¡Vota por el mejor momento de las cuartas Audiciones!
Ranking de las cuartas Audiciones de La Voz
- 1
Melendi recuerda con cariño a Melani, su ganadora de La Voz Kids
Las Audiciones a ciegas también nos dejan momentos para recordar. Melendi ha vuelto la vista atrás para acordarse de Melani, la talent con la que consiguió ganar La Voz Kids. Un bonito recuerdo de su etapa como coach en la versión infantil del programa.
- 2
Canta en japonés y eso despista a los coaches
Una talent ha sorprendido a todos cantando en japonés. Los coaches han estado tan pendientes de averiguar el idioma que ninguno ha pulsado el botón. Después han reconocido su despiste: “Creo que es culpa nuestra porque estábamos centrados en descifrar el idioma”.
- 3
Sean descubre por sorpresa que tiene que cantar en La Voz
El Llego y canto ha vuelto a dejarnos uno de los grandes momentos de la noche. Sean no sabía que iba a enfrentarse a una Audición a ciegas, pero ha cogido su guitarra, ha interpretado ‘Smile’ y ha conseguido entrar en el equipo de Lola Índigo.
- 4
Raúl regresa tres años después y consigue cumplir su sueño
En 2023 se quedó fuera de La Voz, pero esta vez todo ha sido diferente. Raúl ha regresado con ‘Lucha de gigantes’, ha conquistado a tres coaches y ha terminado eligiendo a Lola Índigo. ¡Una segunda oportunidad con final feliz!
- 5
Melendi superbloquea a Pablo López por Nico… ¡pero Mika se lleva al talent!
Apenas dos segundos han bastado para que Nico conquistase a los coaches. Melendi ha decidido superbloquear a Pablo López para evitar que se llevase al talent, pero la estrategia no ha salido como esperaba: ¡Nico ha elegido a Mika!
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