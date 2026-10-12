Ranking de La Voz 2026: elige el mejor momento de la cuarta gala de Audiciones a ciegas

Las cuartas Audiciones a ciegas de La Voz nos han dejado momentos inolvidables, sorpresas, segundas oportunidades y muchas emociones. Los coaches han vuelto a darlo todo en una noche en la que ha pasado de todo.

Desde el regreso de Raúl hasta el inesperado Llego y canto de Sean, pasando por las estrategias de los coaches. Hemos seleccionado los cinco momentazos de la noche, pero ahora te toca decidir a ti: ¿cuál ha sido tu favorito? ¡Vota por el mejor momento de las cuartas Audiciones!