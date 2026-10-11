Mejores momentos | Audiciones
Solo había cantado en un bar: la arrolladora atmósfera íntima con la que Raúl embruja a los coaches de La Voz
Pese a reconocer que apenas cuenta con experiencia previa sobre los escenarios y que su trayectoria se limita a tocar ante sus amigos y en algún bar, el joven logró envolver el plató en una atmósfera de absoluta intimidad que desató los elogios del jurado.
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Las Audiciones a ciegas de La Voz continúan dejando momentos de pura magia en Antena 3. En esta ocasión, el paso del concursante Raúl, natural de Alcora (Castellón), no solo consiguió convencer a los artistas con su voz, sino que provocó una profunda reflexión en el plató sobre el talento innato frente a los grandes escenarios.
Al ser interrogado por su bagaje musical, el aspirante confesó con absoluta naturalidad que su experiencia previa es prácticamente nula, reduciéndose a pequeños encuentros caseros y alguna actuación puntual en establecimientos locales, además de su primera experiencia en este mismo escenario dos años atrás.
Esta revelación dejó perplejo al jurado, especialmente a Mika, quien quiso poner en valor el mérito artístico del joven. El coach destacó que, a pesar de la presión y la inmensidad del plató de La Voz, Raúl posee una habilidad prodigiosa y muy difícil de encontrar.
"Tienes esta capacidad de jugar con el espacio y provocar la intimidad; es muy difícil y lo haces sin saber", señaló el artista internacional, subrayando la sensibilidad única con la que el concursante consiguió conectar con todos los presentes.
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