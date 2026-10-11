Solo había cantado en un bar: la arrolladora atmósfera íntima con la que Raúl embruja a los coaches de La Voz

Las Audiciones a ciegas de La Voz continúan dejando momentos de pura magia en Antena 3. En esta ocasión, el paso del concursante Raúl, natural de Alcora (Castellón), no solo consiguió convencer a los artistas con su voz, sino que provocó una profunda reflexión en el plató sobre el talento innato frente a los grandes escenarios.

Al ser interrogado por su bagaje musical, el aspirante confesó con absoluta naturalidad que su experiencia previa es prácticamente nula, reduciéndose a pequeños encuentros caseros y alguna actuación puntual en establecimientos locales, además de su primera experiencia en este mismo escenario dos años atrás.

Esta revelación dejó perplejo al jurado, especialmente a Mika, quien quiso poner en valor el mérito artístico del joven. El coach destacó que, a pesar de la presión y la inmensidad del plató de La Voz, Raúl posee una habilidad prodigiosa y muy difícil de encontrar.

"Tienes esta capacidad de jugar con el espacio y provocar la intimidad; es muy difícil y lo haces sin saber", señaló el artista internacional, subrayando la sensibilidad única con la que el concursante consiguió conectar con todos los presentes.