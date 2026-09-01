Toñi As, futbolista y madre, opina de la apuesta de la Federación por la congelación de óvulos: "Me parece beneficioso"

El deseo de mujeres futbolistas de ser madres muchas veces se ve mermado por una carrera deportiva muy exigente. La carrera de estas mujeres se pone en riesgo por las demandantes vidas que llevan cuando se plantean ser madres, algo que la Federación Española de Fútbol se ha planteado cambiar.

La Federación se ha abierto a la posibilidad de llegar a un acuerdo con una clínica de fertilidad para financiar la congelación de óvulos de las jugadoras. Así, estas tendrían la posibilidad de ser madres en un futuro sin necesidad de frenar su carrera deportiva.

La posibilidad de que exista este acuerdo ha generado multitud de opiniones. Toñi As, madre y futbolista, cree que es una apuesta "muy beneficiosa" para las futbolistas.

"La carrera de las futbolistas es muy corta", asegura Toñi. Según nos cuenta, muchas veces la maternidad llega en el mejor momento de la carrera deportiva, lo que se podría evitar con esta medida.

Los tiempos avanzan y las futbolistas ponen sobre la mesa el debate de la maternidad y el fútbol. Y tú, ¿qué opinas? ¡Dale al play para ver toda la información al completo!

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