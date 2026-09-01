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Noelia López, viuda del futbolista José Antonio Reyes: "Lo más duro es hacer llorar a mis hijas con la verdad"

El día que su marido habría cumplido 43 años, Noelia López recuerda su historia de amor con el futbolista José Antonio Reyes, que terminó de forma prematura por un accidente de tráfico que se llevó su vida.

Noelia López

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Noelia López tenía apenas 25 años cuando conoció a José Antonio Reyes, de 27, que ya entonces era un futbolista consagrado. Ambos sintieron un flechazo y en tan solo dos años tuvieron a su primera hija.

Fue en 2017 cuando ambos decidieron darse el "sí quiero". Sin embargo, su felicidad duró muy poco, ya que apenas dos años más tarde, un accidente de tráfico se llevaba la vida de José Antonio Reyes.

El futbolista viajaba en un coche con dos de sus primos, uno de ellos fallecido también en el acto. Según las investigaciones, Reyes viajaba a una velocidad excesiva y, tras perder el control del vehículo, este se incendió.

"Recibí una llamada telefónica estando con mis hijas en casa", recuerda Noelia, "reaccioné sabiendo que mis hijas estaban delante y me contuve lo que pude". Una noticia de la que confiesa que se enteró tarde: "Entiendo que quisieron protegerme".

A día de hoy, Noelia vive con sus hijas, de 9 y 13 años, a las que quiere inculcarlas que su padre sigue presente, aunque contándoles la verdad de lo ocurrido. "Tienen que entender que la vida a veces duele, pero sin que les pese", señala, "lo más duro es hacerlas llorar con la verdad y no poder hacer nada como madre para calmar ese dolor".

Hoy, su viuda recuerda a Reyes el día que este habría cumplido 43 años. Un día que, pese a que tiene un color diferente al que solía tener cuando Reyes vivía, le hace estar más presente que nunca en la memoria de los que le conocían.

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