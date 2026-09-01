Las imágenes de los detenidos por el crimen de Tauste momentos antes del presunto asesinato

El crimen de Tauste (Zaragoza) sigue generando inquietud en el pueblo. Tras el asesinato de Javier y Esther, un matrimonio, la Guardia Civil detuvo a los presuntos autores: Carlota, la hija del matrimonio, y Luis Carlos, la pareja de esta.

Las víctimas fueron apuñalados en su propia casa hasta la muerte. Un crimen que Luis Carlos habría confesado, declarándose autor confeso, aunque la investigación trata de esclarecer qué implicación tuvo Carlota en el asesinato.

En Y ahora Sonsoles hemos tenido acceso a las cámaras de seguridad en las que se ve a Carlota y Luis Carlos, los dos detenidos, momentos antes de cometer el presunto asesinato. Luis Carlos va primero y se observa cómo en un primer momento aparece con un conjunto de ropa y, después, se cambia. Una ropa que, como el supuesto arma homicida, no han aparecido.

Según las primeras hipótesis, el móvil del crimen podría ser un conflicto de Carlota con sus padres. De hecho, nuestro compañero Pablo Muñiz ha podido hablar con el entorno de Carlota, que confirma por qué sospecharon que pudo estar implicada en el asesinato.

Su primo fue quien llamó a la detenida para avisarla del hallazgo de los cuerpos del matrimonio. "Enseguida sospecha porque le ve los ojos morados y magulladuras en la cara y en los brazos", señala Muñiz. Además, cuando su hermana le pregunta por qué no le dijo en un primer momento que sus padres habían muerto, Carlota responde: "Era la única forma de acabar las cosas".

Ahora, ambos detenidos se encuentran en prisión provisional y no quieren contribuir en la reconstrucción de los hechos. Te lo contamos todo, en el vídeo de arriba.

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