El viaje interior de Roberto Leal y Mercedes en Nos vamos de madre: retos, ciudades y aprendizajes

Mercedes, la madre de Roberto Leal, ha aceptado adentrarse en una de las aventuras de su vida en Nos vamos de madre. Ella, acompañada de su hijo, se enfrentará a sus mayores miedos en un viaje que promete ser inolvidable.

De hecho, tal y como han contado, los temores aparecieron desde su primera parada en Oporto, donde Mercedes trató de atravesar uno de los puentes más largos de Europa pese a tener pavor a las alturas.

Sin embargo, ambos han asegurado que no todo el viaje ha sido un reto y que también han tenido tiempo para conocer lugares maravillosos. Roberto y su madre han detallado cuáles han sido los sitios en los que más paz han sentido. ¡Imperdible!