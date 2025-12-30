Se sinceran
El viaje interior de Roberto Leal y Mercedes en Nos vamos de madre: retos, ciudades y aprendizajes
El presentador y su madre han hablado sobre los miedos que han superado y los lugares que más les han enamorado.
Mercedes, la madre de Roberto Leal, ha aceptado adentrarse en una de las aventuras de su vida en Nos vamos de madre. Ella, acompañada de su hijo, se enfrentará a sus mayores miedos en un viaje que promete ser inolvidable.
De hecho, tal y como han contado, los temores aparecieron desde su primera parada en Oporto, donde Mercedes trató de atravesar uno de los puentes más largos de Europa pese a tener pavor a las alturas.
Sin embargo, ambos han asegurado que no todo el viaje ha sido un reto y que también han tenido tiempo para conocer lugares maravillosos. Roberto y su madre han detallado cuáles han sido los sitios en los que más paz han sentido. ¡Imperdible!
