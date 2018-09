Una mujer que viajará a Ucrania para recoger a su hijo nacido por gestación subrogada: "No tenemos derecho a baja por maternidad"

Decenas de familias españolas, cerca de treinta, están atrapadas en Ucrania por la negativa de las autoridades españolas a tramitar la inscripción en el Registro Civil de los bebés nacidos por gestación subrogada. Pepi Nieto, que está a punto de viajar a este país para recoger a su hijo, y Mercé Serra, cuya mujer gestante está de 12 semanas, cuentan su experiencia en este país.

El Ministerio de Exteriores ha informado de que se prevé que se reciba a unas 15 familias cada semana para agilizar los trámites. Pepi Nieto, que viajará a Ucrania en pocos días, reconoce que está preocupada porque este anuncio "puede ser una maniobra que hagan para quitarse los medios de encima y luego que vuelvan a no dar la nacionalidad o que, en lugar de 15 familias, atiendan a tres a la semana".

"Los que vamos allí no tenemos derecho a baja por maternidad", ha apuntado la futura madre. Explica además que en el pasaporte del recién nacido figura el padre y la madre gestante, no ella misma. "Por ahora yo no conozco a ninguna a la que le hayan dado el pasaporte y ya haya vuelto a España", señala.

Pepi Nieto ha compartido por qué ella y su marido se decantaron por la gestación subrogada."No podía ni quedarme embarazada ni gestar. Hemos pasado por 18 transferencias de embriones, hemos probado la fecundación 'in vitro' y la ovodonación. No puedo ser madre de manera natural, entonces empezamos a ver el tema de la adopción", recuerda.

"Al final, después de un viaje a Ucrania y hablar con diferentes agencias, decidimos optar por la gestación subrogada", ha explicado.

Por su parte, Mercé Serra cuenta que su "hija va a nacer en abril". "Lo que nos hizo tomar la decisión de elegir Ucrania fue conocer a gente que ya había hecho la gestación subrogada allí. Te da la tranquilidad de ver que es algo que funciona y el precio estaba dentro de nuestras posibilidades", ha afirmado