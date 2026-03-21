El pálpito que vale 25.000 euros en Atrapa un millón: ¿es ‘pibón’ una planta?

Celi y Jose han llegado a la última ronda de Atrapa un millón con un solo fajo de billetes, 25.000 euros que irían destinados a cumplir el sueño deportivo de sus hijos: entrenar en la academia de Rafa Nada.

Esta pareja de concursantes ha jugado en ‘modo difícil’ cuando ha superado el ecuador del programa con solo tres fajos de billetes, y han seguido con la mente fría hasta llegar a la ronda final.

‘Pibón’ o ‘Fistra’, uno de estos términos es el nombre de una planta, pero Jose y Celi no tienen ni idea. Un pálpito de ella hace colocar el fajo en la primera opción: “No lo sé, pero me suena el pibón”.

La mujer no para de argumentar su respuesta mientras los segundos van bajando poco a poco. El fajo se ha colocado en ‘pibón’, y de ahí no se ha movido. ¿Será suficiente este pálpito de Celi para ganar 25.000 euros? Ella no quería ni mirar, y se ha abrazado a Jose para descubrir su destino, ¡dale al play y no te lo pierdas!