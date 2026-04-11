Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 11 de abril

¡Marga y Vero pierden todo el millón en la segunda ronda! Amargo adiós por una receta típica de Burgos

“Han dejado sin postre al abuelo”, bromeaba Manel Fuentes antes de desvelar la respuesta correcta, en la que las concursantes no habían puesto ni un fajo.

¡Marga y Vero pierden todo el millón en la segunda ronda! Amargo adiós por una receta típica de Burgos

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Marga y Vero se han convertido en la pareja más breve de esta temporada en Atrapa un millón. Madre e hija han perdido todo en la segunda ronda, al fallar de forma inesperada y estrepitosa una receta típica de Burgos. Manel Fuentes ha sentido mucho este decepcionante desenlace tras haberse emocionado con el sueño de Marga: tener, como buena jienense, su propio olivar y producir Aceite Atrapa.

“Nací en una fábrica de aceite”: Marga sorprende y emociona con el sueño que busca en Atrapa un millón

La pareja de concursantes ha tomado decisiones muy arriesgadas. Una de ellas ha sido apostar por sólo dos de las cuatro opciones: 850.000 euros a Portaje de la suegra, y 150.000 euros a Entrante del tío segundo. Hasta Manel Fuentes ha comentado que dejar las otras dos trampillas vacías era demasiado audaz.

Además, la primera opción descartada por Vero ha resultado ser la correcta. “Postre del abuelo me suena a tarta de la abuela”, ha argumentado, creyendo que se trataba de una trampa. Manel ha bromeado con este detalle: “Han dejado sin postre al abuelo”. Las risas se han convertido en decepción cuando se les ha amargado el dulce y todo el millón ha caído por las trampillas. ¡Revive este momento en el vídeo!

Antena 3» Programas» Atrapa un millón

Publicidad

Programas

¡Marga y Vero pierden todo el millón en la segunda ronda! Amargo adiós por una receta típica de Burgos

¡Marga y Vero pierden todo el millón en la segunda ronda! Amargo adiós por una receta típica de Burgos

“Nací en una fábrica de aceite”: Marga sorprende y emociona con el sueño que busca en Atrapa un millón

“Nací en una fábrica de aceite”: Marga sorprende y emociona con el sueño que busca en Atrapa un millón

Un comentario de Manel Fuentes determina si Juan y Emérito ganan 25.000 euros: ¿se la sabían antes de escucharlo?

Un comentario de Manel Fuentes determina si Juan y Emérito ganan 25.000 euros: ¿se la sabían antes de escucharlo?

Juan y Emérito, en la cuerda floja tras un cambio de fajos de última hora: “Por jugar”
Mejores momentos | 11 de abril

Juan y Emérito, en la cuerda floja tras un cambio de fajos de última hora: “Por jugar”

Emérito sorprende a Manel Fuentes con su nombre en Atrapa un millón: “¿Tu abuelo es Juan Carlos I?”
Mejores momentos | 11 de abril

Emérito sorprende a Manel Fuentes con su nombre en Atrapa un millón: “¿Tu abuelo es Juan Carlos I?”

“Volver a esta tierra para mí es un honor”: Martín Savi, emocionado en su debut en Tu cara me suena
Mejores momentos | Gala 1

“Volver a esta tierra para mí es un honor”: Martín Savi, emocionado en su debut en Tu cara me suena

El cantante ha confesado que le ha hecho mucha ilusión poder trabajar en nuestro país porque tiene mucha familia europea.

Nutriman
NUTRIMAN

Si comes distraído, comes más: descubre algunos trucos para evitarlo

Comer sin prestar atención se convierte en un hábito cada vez más común, y sus efectos ya empiezan a notarse en la cantidad de calorías que ingerimos a diario.

Nervios, risas y emoción: ¡así se grabó el opening de Tu cara me suena 13!

Nervios, risas y emoción: ¡así se grabó el opening de Tu cara me suena 13!

Bernd Schuster, Semáforo de Mask Singer

Las dudas iniciales de Bernd Schuster para ser Semáforo en Mask Singer: “Las cosas que no conozco me cuestan”

“Es un regalo que estés aquí”: la actitud positiva de Jesulín sorprende al jurado en el arranque de Tu cara me suena

“Es un regalo que estés aquí”: la actitud positiva de Jesulín sorprende al jurado en el arranque de Tu cara me suena

Publicidad