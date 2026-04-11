¡Marga y Vero pierden todo el millón en la segunda ronda! Amargo adiós por una receta típica de Burgos

Marga y Vero se han convertido en la pareja más breve de esta temporada en Atrapa un millón. Madre e hija han perdido todo en la segunda ronda, al fallar de forma inesperada y estrepitosa una receta típica de Burgos. Manel Fuentes ha sentido mucho este decepcionante desenlace tras haberse emocionado con el sueño de Marga: tener, como buena jienense, su propio olivar y producir Aceite Atrapa.

La pareja de concursantes ha tomado decisiones muy arriesgadas. Una de ellas ha sido apostar por sólo dos de las cuatro opciones: 850.000 euros a Portaje de la suegra, y 150.000 euros a Entrante del tío segundo. Hasta Manel Fuentes ha comentado que dejar las otras dos trampillas vacías era demasiado audaz.

Además, la primera opción descartada por Vero ha resultado ser la correcta. “Postre del abuelo me suena a tarta de la abuela”, ha argumentado, creyendo que se trataba de una trampa. Manel ha bromeado con este detalle: “Han dejado sin postre al abuelo”. Las risas se han convertido en decepción cuando se les ha amargado el dulce y todo el millón ha caído por las trampillas. ¡Revive este momento en el vídeo!