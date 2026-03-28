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Mejores momentos | 28 de marzo

El “bonito” momento de sufrimiento de Mila en Atrapa un millón: ¿Nostradamus predijo un apagón en España?

Una vez más, la tensión no ha pasado desapercibida cuando Ángel y Mila entraban en el ecuador del programa.

Ángel y Mila, concursantes de Atrapa un millón

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Adrián Moreno
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La pareja formada por Ángel y Mila se ha enfrentado a una pregunta sobre el astrólogo Nostradamus, quien era famoso por sus predicciones. En pantalla han aparecido cuatro de estas posibles predicciones. De ellas, dos han sido descartadas por la pareja: predijo el apagón en España y viajó a la Luna.

Ángel y Mila han repartido su dinero entre las otras dos opciones que les parecían más razonables, aunque desconocían la respuesta. Los gallegos han decidido colocar 275.000 euros en la opción que reflejaba que Nostradamus publicó un libro de recetas y la otra parte del dinero en la que decía que el astrólogo diseñó un tipo de reloj.

El momento de tensión ha llegado cuando la trampilla de ‘diseñó un tipo de reloj’, en la que habían colocado 150.000 euros, se ha abierto junto con la del viaje a la Luna. Finalmente, la pareja ha acertado con el libro de recetas, rescatando su dinero. “Lo más bonito ha sido verte sufrir cuando sólo quedaba la trampilla del apagón”, ha comentado Manel Fuentes a Mila. ¡Revive esta reacción de la pareja en el vídeo!

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