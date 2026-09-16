Vicente Vallés señala a los socios de Pedro Sánchez al hablar de su relación con Felipe VI: “Esto no creo que ayude”

Cristina Pardo ha traído a La mesa un debate que lleva años en boca de la ciudadanía. La monarquía siempre ha sido motivo de debate y, esta vez, de la mano de expertos en la materia y especialistas de la actualidad, la presentadora ha querido tratar el tema.

Uno de los colaboradores que han dado su punto de vista al respecto de las relaciones del Gobierno con la jefatura del Estado ha sido Vicente Vallés. El periodista cree que, evidentemente, no es el momento en el que mejor están las cosas y ha explicado por qué.

Según su punto de vista, los socios con los que cuenta Pedro Sánchez no ayuda a estrechar sus relaciones con Felipe VI. De hecho, Vicente ha recordado que muchos de los que apoyaron su investidura como presidente son directamente independentistas.