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José Antonio Zarzalejos analiza la posible visita de los Reyes a Ceuta: "Hay riesgo de que ocurra lo de Paiporta"

El periodista advierte en La Mesa de la enorme complejidad internacional del viaje y cuestiona que Pedro Sánchez deba acompañar a Don Felipe: "La única tratada con respeto en la ciudad ha sido la Ministra de Defensa".

José Antonio Zarzalejos analiza la posible visita de los Reyes a Ceuta: "Hay riesgo de que ocurra lo de Paiporta"

José Antonio Zarzalejos analiza la posible visita de los Reyes a Ceuta: "Hay riesgo de que ocurra lo de Paiporta"

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Alejandro Hergon
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El periodista José Antonio Zarzalejos abordó en La Mesa la viabilidad de este desplazamiento anunciado por el Ejecutivo, exponiendo los condicionantes internacionales que hacen muy improbable que se concrete "en las próximas semanas", como ha sugerido el Gobierno.

"Las próximas semanas no son el momento adecuado"

Zarzalejos dejó claro que el compromiso existe, pero puso el foco en el momento y la forma de llevarlo a cabo: "El problema no es que haya indefinición sobre si va a ir o no. El problema es cuándo y cómo". Según el analista, el contexto diplomático actual impide una visita relámpago sin un plan de Estado sólido detrás.

"En primer lugar, se ha internacionalizado la crisis de Ceuta, por lo que la visita de los Reyes sería una noticia absolutamente europea e internacional", explicó. A ello sumó la inminencia de las elecciones en Marruecos y el posterior reajuste del gobierno de Mohamed VI, además de la agenda internacional vinculada a Argelia. Para el periodista, lo lógico es que el viaje se inserte "en un plan de recuperación de la ciudad y en una reformulación de las relaciones con Marruecos", dos escenarios aún lejanos.

El peligro de repetir la tensión de Paiporta

Al ser preguntado por la conveniencia de que el presidente del Gobierno acompañe al Monarca en un territorio tan sensible, Zarzalejos fue contundente sobre los riesgos de imagen y seguridad: "Yo creo que hay riesgo de que ocurra lo que sucedió en Paiporta".

Aunque reconoció que "en un sistema parlamentario lo lógico sería que el Rey estuviese acompañado por el presidente del Gobierno para dar imagen de unidad", no ve factible esa estampa en este momento. Tampoco considera viable la presencia del ministro del Interior, sugiriendo una alternativa institucional: "Lo más adecuado sería que pudiera ir con la ministra de Defensa. Margarita Robles es quizá la única a la que la población ceutí ha tratado con cierto respeto de todas las visitas que se han producido".

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