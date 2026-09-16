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¿Usar un plátano como martillo? El surrealista invento de Japón de El Monaguillo

El colaborador a dejado a todos boquiabiertos con s inusual invento traído del país nipón.

¿Usar un plátano como martillo? El surrealista invento de Japón de El Monaguillo

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Pablo López ha regresado a El Hormiguero para hablar con Pablo Motos sobre su presente profesional y sus nuevos proyectos. El artista ha protagonizado una entrevista en la que tampoco han faltado la música, las anécdotas y el humor.

Después de la entrevista, el presentador ha dado paso a El Monaguillo, que ha llegado al plató con algunos de los inventos japoneses más surrealistas. El colaborador ha dejado boquiabiertos a los dos 'Pablos' con... ¿un plátano martillo?

Tras conocer la surrealista historia de cómo ha conseguido traerlo hasta el plató, El Monaguillo ha hecho una demostración de uno de los muchos usos que se le pueden dar. ¡Surrealista!

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