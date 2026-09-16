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"De las cosas más bonitas que hemos hecho en El Hormiguero": La espectacular danza a 50 metros de altura

Marron ha aprovechado el regreso de Pablo López a El Hormiguero para presentar su último experimento. Una absoluta locura que no ha dejado indiferente a nadie.

"De las cosas más bonitas que hemos hecho en El Hormiguero": La espectacular danza a 50 metros de altura

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Borja Tamayo
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El equipo de El Hormiguero se ha dejado lo mejor para el final en la visita de Pablo López. Y es que Marron ha recurrido a la compañía Zenit Aerial Ballet para crear pura magia en el aire, concretamente a 50 metros de altura. Un experimento que Pablo Motos ha categorizado como una "de las cosas más bonitas que hemos hecho en El Hormiguero".

El espectáculo ha logrado llevarse a cabo pese a las complicaciones del viento; dando pie a una coreografía visualmente inigualable. Una maravilla que ha dejado sin palabras a los allí presentes, quienes simplemente se han limitado a vivir algo que, como ha dicho el presentador del programa, "no puede hacer la IA".

Como si de un equipo de natación sincronizada se tratara, las acróbatas han subido al cielo de Madrid para crear todo tipo de formas y figuras. Movimientos increíbles, riesgo en directo y, en definitiva, el broche de oro para un día memorable ya de por sí junto a Pablo López.

¿Te lo has perdido? Puedes verlo dando play al vídeo de arriba.

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