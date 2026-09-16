"Eres el pupas": Pablo Motos alucina con la aventura de Pablo López durante el apagón

Pablo López ha visitado El Hormiguero para compartir con Pablo Motos algunas de las novedades de su carrera musical. El cantante y compositor también ha repasado algunos de los momentos más importantes de su trayectoria.

En este momento, el presentador ha querido conocer la "aventura" que le tocó vivir durante el apagón. Al artista le pilló en el tren y ha desvelado cómo lidió con esta situación.

Pablo se encontraba en el tren rumbo a Málaga y, después de estar haciendo "el vándalo", consiguió escaparse y 'huir' en coche. Sin embargo, "el pupas", tal y como le ha bautizado su tocayo, se quedó tirado en la carretera porque el coche no tenía gasolina. ¡Imperdible!