El despiste de Pablo López que le costó la final del Mundial: "Podría haber vendido las entradas"

Conseguir entradas para la final del Mundial es arduamente complicado. Más lo es hacerlo y que, partido a partido, sea tu propia selección la que juegue dicho partido. Sin embargo, los astros se habían alineado para Pablo López y, tal y como ha contado en el plató de El Hormiguero, lo tenía todo a punto para visitar Nueva York y celebrar en vivo la segunda estrella.

Ahora bien, hay algo con lo que no había contado: el huso horario. El cantante había calculado llegar al campo de los Jets para el encuentro prácticamente sobre la hora de inicio, las 21h. ¿El problema? Era la hora de inicio en España, no en Estados Unidos.

Así, el malagueño tuvo que conformarse con ver el partido en el aire, soñando (como todos) con haber visto en primera persona el gol de Ferrán Torres. "Podría haber vendido las entradas", ha reflexionado, llevándose para él una lección que, de cara a la tercera Copa del Mundo de España, sin duda no habrá olvidado.

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