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ESPECTÁCULO PURO

El espectáculo visual de Marron con fuego que ha sobrecogido a Bertín Osborne

Marron ha llevado a Bertín Osborne fuera del plató para probar un experimento de lo más espectacular: ¡un techo en llamas!

Ciencia Marron

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Borja Tamayo
Publicado:

La visita de Bertín Osborne a El Hormiguero no podía terminar sin antes un poco de ciencia. Sin embargo, Marron era consciente de que el cantante no es un invitado cualquiera y, por eso, ha querido llevar al extremo su último experimento prendiendo fuego a un techo.

Lo ha hecho saliendo del plató principal, donde ha podido recrear un evento que se suele producir en los incendios conocido como flashover. Un fenómeno que se origina a causa de la acumulación de gases muy calientes en el techo por la densidad que, con una simple chispa, provocan "que se incendie todo".

El efecto realmente es alucinante, más todavía cuando la cámara súper lenta ha entrado en acción. Una maravilla visual que, gracias al equipo experto del programa, hemos podido disfrutar en directo.

¿Todavía no lo has visto? Dale play al vídeo de arriba para disfrutarlo al completo.

Antena 3 » Programas » El Hormiguero

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