Esperansa Grasia improvisa y prueba una nueva sección en directo: "Si a la gente le gusta, la haré más veces"

Esperansa Grasia nos tiene acostumbrados a traer los mejores trucos de andar por casa al plató de El Hormiguero. Sin embargo, antes de esta sección, la colaboradora ha apostado por la improvisación (literalmente) y ha cambiado los planes del programa.

"Si os gusta la haré más veces", ha comentado antes de ponerse manos a la obra (de nuevo, literalmente). Y es que Esperansa ha preparado un teatro en directo con Bertín Osborne para, además de entrar en sus respectivos papeles de inmediato, se han puesto el famoso "idiotizador".

Así, "La pitonisa Grasia" ha dado comienzo y, con la participación de Pablo Motos, han regalado a los allí presentes una interpretación de lo más peculiar.

¿Será un éxito y podremos verla más veces? Solo el tiempo lo dirá. Por el momento, puedes verla dando play al vídeo de arriba.