Pepi, vecina de Ceuta, transmite la inseguridad que se vive en las calles: "Te puedo enseñar fotos de machetazos"

En el programa de este miércoles de La Mesa, Pepi, una de las vecinas de Ceuta que suplicó entre lágrimas a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que no abandonen su ciudad ante la crisis, se ha sentado junto a Cristina Pardo para contarnos cómo están viviendo los vecinos ceutíes esta situación.

Pepi ha intentado transmitirnos la inseguridad que se respira en las calles aún a día de hoy. "Es una inseguridad objetiva y palpable. Te puedo enseñar fotos de machetazos, de navajazos", ha recalcado la vecina ceutí muy preocupada.

Pepi ha vuelto a hablar con la ministra de Defensa, pero todavía tiene mucho miedo y no sabe qué va a pasar con Ceuta. "No tienes vida", ha recalcado explicando las situaciones en las que se encuentran ahora mismo muchas vecinas. Escucha su testimonio completo dándole al play al vídeo de arriba.