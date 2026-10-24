Pepe Navarro recuerda la censura que sufrió en televisión: "Me prohibieron hacer un sketch sobre Jordi Pujol"

Pepe Navarro recuerda el sketch que le prohibieron grabar

Pepe Navarro ha contado en La Mesa una experiencia que vivió durante su trayectoria televisiva, cuando le prohibieron grabar un sketch sobre Jordi Pujol. Según ha explicado, en el programa de las mañanas hacían parodias hasta que un día el productor le comunicó que no podían grabar una de ellas en el plató. "Me viene el productor y me dice: 'Esto no se puede grabar'. ¿Y eso? No se puede grabar", ha relatado el presentador.

Durante el debate, Mariló Montero ha cuestionado si la decisión podía deberse a que el sketch no resultara gracioso, mientras Navarro ha defendido que los límites a la crítica en televisión siguen siendo un problema.

Los nuevos obstáculos para la comunicación

Navarro también ha reflexionado sobre cómo ha cambiado la comunicación y ha señalado al poder y a los algoritmos como dos factores que condicionan la difusión de los mensajes. "Al poder le ha salido una competencia, el algoritmo", ha afirmado.

A su juicio, el algoritmo puede hacer que un mensaje no llegue al público, aunque se haya expresado. "Tú puedes decir muchas cosas y aparece el algoritmo y no te aparece lo que has dicho. Nadie lo lee", ha explicado.

El presentador también ha comparado el clima actual con el de hace 30 años y ha reconocido que ahora los insultos y las faltas de respeto adquieren una mayor dimensión, aunque durante el debate se ha cuestionado que este tipo de ataques no existieran entonces.