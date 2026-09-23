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"Se pusieron demasiado grandes": Bertín Osborne se sincera sobre su vasectomía

Bertín Osborne ha visitado el plató de Pablo Motos y, durante la entrevista, el cantante ha sacado a relucir su operación de vasectomía.

"Se pusieron demasiado grandes": Bertín Osborne se sincera sobre su vasectomía

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Borja Tamayo
Publicado:

El cantante Bertín Osborne está de vuelta en El Hormiguero y la entrevista está dejando a su paso todo tipo de historias de lo más sorprendentes. Ahora bien, ninguna tan llamativa como todas las secuelas que ha confesado estar viviendo a causa de su vasectomía.

El primer comentario ha llegado a raíz de los productos comercializados por Osborne, concretamente cuando Pablo Motos le ha preguntado por la línea de "huevos de Bertín". Sin embargo, el músico ha optado por descartar esta idea, dado que después de la intervención "se le pusieron demasiado grandes" y no quería vender huevos "medianos".

Ahora bien, no se ha conformado con rascar la superficie y ha querido profundizar en cómo vivió la operación, así como el resto de las consecuencias físicas que ha experimentado desde entonces. Bien sea por los problemas al apuntar o por la "hinchazón" de la zona, la conversación ha dejado una larga lista de anécdotas.

Si quieres conocerlas todas, puedes dar play al vídeo de arriba.

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