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Bertín Osborne saca sus pasos prohibidos y da una masterclass de ballet improvisada a Pablo Motos

El cantante ha sorprendido al presentador del programa explicándole algunos de los pasos con los que aprendió a bailar ballet hace unos años.

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Patri Bea
Patri Bea
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El Hormiguero ha continuado su semana con la visita de un viejo amigo del programa. Bertín Osborne ha vuelto al programa presentado por Pablo Motos para hacer un repaso por su carrera y hablarnos sobre sus nuevos proyectos profesionales.

Durante la entrevista, Bertín Osborne ha confesado que hace muchos años dio clases de ballet y, aunque hace tiempo que no lo practica, sigue dominando la técnica. Al escucharlo, Pablo Motos no ha podido resistirse a pedirle una demostración en directo.

Bertín Osborne ha montado una breve e improvisada masterclass en medio de plató y le ha explicado a Pablo Motos algunos de los pasos básicos de este tipo de danza. ¡Revive este momentazo del programa dándole al play al vídeo de arriba!

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