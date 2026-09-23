La espía del Mosad que fue niñera de Bertín Osborne: "Desapareció y nunca más se supo de ella"

La entrevista de Bertín Osborne en El Hormiguero ha sacado a la luz todo tipo de anécdotas e incluso se ha puesto a bailar ballet en el plató. Entre tantas historias y diversión, el cantante ha viajado a su adolescencia para revelar que, en su propia casa, convivió con una espía del Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales de Israel, más conocido como Mosad.

Se trataba de la niñera del hogar, que tenía su propia habitación en la casa. Allí, según ha comentado Bertín, "tenía una radio escondida". Nadie sospechó nada en los "siete u ocho años" que estuvo trabajando allí; sin embargo, la madre del músico un día la pilló con las manos en la masa, retransmitiendo desde su cuarto.

Por aquel entonces, no supieron atar cabos. Simplemente, al día siguiente, "desapareció y nunca más se supo de ella". Tiempo después, la propia niñera "escribió durante varios años" a Osborne desde Tel Aviv, confirmando así este trabajo oculto que ostentaba.

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