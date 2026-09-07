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La contundente crítica de Pablo Motos a Pedro Sánchez por la crisis migratoria de Ceuta: "El Gobierno se ha acorralado con sus propias mentiras"

El presentador de El Hormiguero ha querido arrancar la vigésimo primera temporada del formato dando su opinión sobre la crisis migratoria de Ceuta.

Ceuta

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antena3.com
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Tras inaugurar por todo lo alto la vigésimo primera temporada de El Hormiguero con un ejército de robots humanoides, Pablo Motos ha querido resumir brevemente a la audiencia lo que ha ocurrido en Ceuta este verano y ha analizado cómo ha gestionado el Gobierno esta crisis migratoria.

"España ha sufrido una invasión y el Gobierno se ha acorralado a sí mismo con sus propias mentiras", ha comenzando explicando el presentador de El Hormiguero. Motos considera que a Pedro Sánchez, los ciudadanos "le importamos un bledo", porque ha seguido con sus vacaciones mientras esto ocurría.

Antes de dar paso a las imágenes de lo que está ocurriendo en Ceuta, Pablo Motos ha sido contundente: "Sus ministros se han convertido en charlatanes. Todo tiene un límite. Lo razonable sería ir a las urnas". Escucha todo lo que ha contado al respecto dándole al play al vídeo de arriba.

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