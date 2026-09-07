¿Cuándo volverá Ceuta a la normalidad? Este es el análisis de Rafa Latorre y Carlos Alsina sobre la crisis migratoria

El Hormiguero ha arrancado una temporada más por todo lo alto con dos invitados de lujo: Carlos Alsina y Rafa Latorre. Los líderes de Más de Uno, uno de los programas estrella de Onda Cero, no han querido perderse este inicio de curso y han pasado a ser, por una noche, entrevistados.

Uno de los temas a tratar durante la entrevista ha sido la crisis migratoria de Ceuta, que, como periodistas, no ha sido sencillo de contar. "El fracaso es no poder transmitir la verdadera gravedad de lo que allí está pasando", ha recalcado Rafa Latorre.

Según Alsina, en el origen de la crisis se pensó que todos los ministros estaban lo suficientemente informados y no era así. "La situación no es nada fácil porque hay una legislación que cumplir y no puedes echar a la gente porque sí", ha analizado el periodista. Escucha todo lo que han comentado al respecto en el vídeo de arriba.

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