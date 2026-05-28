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FINAL DE MASK SINGER | Sigue en directo la gran Final, con cuatro desenmascarados y un solo ganador

Investigación | Final

Gonzalo Miró, Jesús Calleja, Jorge Fernández o Nacho Duato: la quiniela de los investigadores con Momia

La máscara más enigmática de la Final de Mask Singer ha entregado su pulsera de la amistad a su investigadora favorita en una clara declaración de intenciones.

Gonzalo Miró, Jesús Calleja, Jorge Fernández o Nacho Duato: La quiniela de los investigadores con Momia

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El plató de Mask Singer ha vivido un momento de máxima complicidad cuando Ana Milán ha vuelto a confesarle a Momia que sigue siendo su gran favorito de la edición. La máscara ha respondido al halago bajando del escenario para entregarle su pulsera de la amistad y lanzarle un recordatorio muy revelador: no se olvida de la cena que la actriz le prometió y ha asegurado que "conoce todos los secretos de las cocinas".

Tras este misterioso bombazo que apunta directamente al mundo culinario, Boris Izaguirre ha sido el primero en lanzarse a la piscina uniendo los cabos de la televisión y los fogones para asegurar que el personaje oculto es Gonzalo Miró. Justo después, Ruth Lorenzo ha preferido alejarse del ambiente hostelero para apostar por el espíritu aventurero del presentador Jesús Calleja.

La ronda de predicciones ha continuado con Juan y Medio, quien ha decidido tirar por la veteranía en la pequeña pantalla y ha pronunciado con total seguridad el nombre de Jorge Fernández. Para cerrar el debate, a la propia Ana Milán le ha tocado encajar las piezas de esa cena pendiente y ha decidido teorizar con que el artista que se esconde bajo el sarcófago es el famoso bailarín Nacho Duato.

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