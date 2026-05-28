Actuación | Final
Momia embelesa a Ana Milán con su versión más rockera: “Me la está dedicando a mí”
La máscara más canalla de la edición ha revolucionado el plató al son de Seguridad Social como banda sonora de la gran Final de Mask Singer.
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El escenario de la Final ha vuelto a temblar con la entrada en escena de Momia. Fiel a su estilo rebelde y gamberro, uno de los más divertido de la temporada ha decidido poner el plató patas arriba apostando por un clásico indiscutible del rock español: ‘Chiquilla’, el mítico éxito de Seguridad Social.
La actuación ha sido un auténtico torbellino de energía. Con unos movimientos salvajes y un dominio absoluto del escenario, Momia ha contagiado su fuerza a todo el público, demostrando que lo suyo es el puro espectáculo en directo.
Los investigadores no han podido evitar levantarse de sus asientos y Ana Milán ha afirmado que se la estaba dedicando a ella. Sus compañeros de mesa, Ruth Lorenzo, Boris Izaguirre y Juan y Medio, también han experimentado el subidón de una actuación que se ha convertido en una de las más cañeras de la noche.
Con este derroche de actitud y magnetismo, Momia ha dejado claro que no ha venido a la Final a pasearse, sino a pelear por el trofeo con las uñas y los dientes. ¡No te pierdas este espectacular derroche de energía y talento!
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