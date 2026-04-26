Estas son las actuaciones más virales de La Voz Kids que hicieron llorar a los coaches

Falta poco para que arranque el programa con más éxito de la televisión. La Voz Kids reúne a las grandes voces de España de entre 7 y 15 años que tendrá una gran oportunidad para ser seleccionados por los coaches en las… ¡Audiciones a ciegas!

Son muchos los que han vivido este gran momento, durante las seis ediciones pasadas cientos de jóvenes aspirantes han ido actuando bajo los focos del plató, pero no todos han logrado ser seleccionados por los coaches y menos conseguir emocionarles.

A continuación, te traemos un TOP 5 de las audiciones a ciegas que lograron desprender las lágrimas a los coaches:

TOP 5: Melendi rescata a este talent tras haberse quedado en blanco

Arrancamos la lista con uno de los momentos más comentados de las últimas ediciones. José David Martínez vivió su peor y mejor momento en un lapsus de 2 minutos.

El joven talent se quedó sin ideas cuando arrancaba la música de su audición en la que iba a cantar ‘Hijos de la luna’. Con la ayuda de los coaches logró entonar algún verso que le ayudó a que Melendi pulsase el botón.

A sus 14 años, José David Muñoz vivió un espectacular momento junto a Melendi quien le animó a trabajar y a superar el miedo escénico para que no vuelva a vivir una situación igual.

TOP 4: Los ojos vidriosos de Vanesa Martín con el flamenco de Carlos Prieto

Con tan solo 9 años y un increíble chorro de voz, Carlos se atrevió con un complicado tema de Manzanita, con el que logró un pleno de sillas giradas. Vanesa Martín fue de las primeras en girarse y las lágrimas le inundaron los ojos al ver el tamaño del talent.

Rosario también se dejó emocionar por la privilegiada voz del talent y no dudo en ir corriendo a abrazarle. A la hora de elegir con quien se iba, Carlos demostró su pasión flamenca y la eligió para formar parte de su equipo.

El joven talent dejó una de las mejores actuaciones a ciegas de la segunda temporada de La Voz Kids.

[[H2:TOP 3: Aitana emocionada con el potente chorro de voz de esta talent]

Durante una de las audiciones a ciegas de la tercera edición de La Voz Kids, la estrella musical no pudo evitar las lágrimas al escuchar la potente interpretación de Rocío Domínguez, quien dejó a todos estupefactos en el escenario al cantar ‘Entre sombras y sombras’.

La talent consiguió que todos los coaches pulsasen el botón. A parte de Aitana, Sebastián Yatra también vivió mucho la canción, mostrando sus sentimientos a flor de piel. Rocío decidió formar parte del equipo de Pablo López, con quien explotaría su talento durante el programa.

TOP 2: Melendi de rodillas ante el arte flamenco de Leonor López

El flamenco es uno de los estilos que reinan en La Voz, infinidad de artistas han interpretado los más grandes y han hecho actuaciones espectaculares como la que hizo Leonor López.

Con tan solo 12 años, su potente chorro de voz hizo que Melendi se diese la vuelta con la primera entonación. Después de girar su silla se dedicó a disfrutar de la música y no puedo evitar alguna lágrima.

El talento de Leonor fue evidente desde el principio de tal forma que los cuatro coaches se pelearon por incluirla en sus respectivos equipos. La talent eligió a Bisbal, pero consiguió emocionar a todos.

TOP 1: Adrián Campos logra emocionar a los cuatro coaches

En la cima de este TOP tenemos el momentazo de este talent que consiguió un pleno de coaches y les hizo lagrimear. Con la canción ‘Ángel Caído’, Adrián Campos impresionó a todo el plató de La Voz Kids.

El talent fue una de las grandes revelaciones de la edición del programa, en su audición demostró todo lo que tenía dentro. Pese a que, por la emoción al girarse las primeras sillas, no cantó parte de la canción.

Rosario fue la que más se emocionó y quien terminó abrazando a Adrián mientras le felicitaba por su gran actuación. Aitana y Yatra también sucumbieron a los encantos del talent.