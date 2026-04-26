¿Dónde está Fina? El inesperado paso al frente de Marta en el funeral de Pelayo que lo cambia todo

Esta semana en Sueños de libertad, hemos sido testigos de una de las mayores demostraciones de amor y fortaleza que se recuerdan en la colonia. Lo que para muchos sería un punto de quiebre, para Marta ha sido el combustible para iniciar una guerra en dos frentes: mantener las apariencias frente a su familia y no detenerse hasta dar con el paradero de Fina.

Analizamos las tres claves de la lucha de Marta que han mantenido al fandom en vilo durante estos cinco capítulos de infarto.

Andrés y Cloe: el ejército invisible de Marta

Marta no ha estado sola, pero ha tenido que elegir muy bien a sus aliados. Mientras el mundo se desmoronaba a su alrededor, Andrés fue el primero en evitar que colapsara, dándole el aliento necesario para seguir buscando cuando sus fuerzas flaqueaban tras descubrir que Álvaro era el asesino de Pelayo.

Sin embargo, el movimiento maestro ha sido su confesión a Cloe. Al revelar a la dependienta que ha encontrado una pista sólida sobre Fina, Marta ha creado una red de seguridad. Cloe no es solo una amiga; ahora es la guardiana del secreto que permite que la búsqueda continúe mientras Marta tiene que dar la cara ante la familia.

El golpe que casi la tumba: la traición de Pelayo

Si hubo un momento en el que todos temimos por Marta, fue cuando se descubrió la traición de Pelayo. El hombre que debía ser su apoyo la dejó completamente hundida. Es el "lado humano" que tanto nos duele: ver a una mujer luchando por su amor mientras los suyos le clavan un puñal por la espalda.

Ese hundimiento emocional no era solo por la mentira, sino por el miedo a que esa traición retrasara el rescate de Fina. Pero, como hemos visto, la tristeza le duró lo justo para planear su siguiente movimiento.

La "máscara" del funeral: ¿Estrategia o despedida?

El capítulo del viernes ha dejado la imagen más potente de la semana: Marta apareciendo inesperadamente en el funeral de Pelayo. Tras ser traicionada por él, su presencia allí no es un acto de perdón, sino una demostración de control absoluto.

Marta ha entendido que para encontrar a Fina necesita que nadie sospeche de sus movimientos. Al presentarse en el cementerio, recupera su posición social y desvía la atención de sus enemigos. Bajo ese velo de luto, hay una mujer que solo piensa en una cosa: que cada minuto en ese funeral es un minuto menos para volver a abrazar a Fina.

¿Logrará Marta seguir el rastro de Fina sin ser descubierta? La pista que compartió con Cloe es ahora mismo el tesoro más valioso de la serie. ¿Crees que el reencuentro está cerca o que el funeral de Pelayo traerá nuevas complicaciones para las Mafin? ¡Cuéntanos tus teorías y comparte si tú también habrías luchado como Marta!