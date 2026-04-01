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"No se va a hablar de otra cosa": Mask Singer regresa el próximo miércoles a Antena 3

El programa más enigmático de la televisión regresa a la casa con su quinta edición el próximo miércoles 8 de abril.

Termina la cuenta atrás: Mask Singer regresa el próximo miércoles a Antena 3

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El mayor secreto de la televisión está a punto de ser desvelado. Mask Singer calienta motores y dará el pistoletazo de salida a su quinta temporada en el prime time del próximo miércoles 8 de abril. El fenómeno internacional regresa con el objetivo de sorprender a la audiencia y poner a prueba la intuición de todo el país.

Arturo Valls repite como maestro de ceremonias en una temporada que promete ser la más ambiciosa hasta la fecha. El panel de investigadores se renueva con fichajes de altura: Juan y Medio, RuthLorenzo y Boris Izaguirre se unen a la veterana AnaMilán para intentar descubrir quiénes se esconden bajo los espectaculares disfraces de esta edición.

Nuevas reglas y doble desenmascaramiento

Este año, el juego cambia. Mask Singer incorpora giros en su mecánica para elevar la tensión desde la primera gala. Una de las grandes novedades es que, por primera vez, todas las noches viviremos un doble desenmascaramiento, duplicando así las sorpresas sobre el escenario.

Además, el programa introduce las Wild Cards, seis máscaras que lucharán por un hueco en la competición, y el innovador QR de las máscaras, una herramienta con la que los investigadores accederán a pistas exclusivas. Con el botón delatador aún sobre la mesa y nuevas identidades por descubrir, la emoción está garantizada. ¡No te pierdas el gran estreno el próximo miércoles!

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