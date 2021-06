La Mariposa se desvive con ‘These boot are made for walking’ en el Duelo Final

En el Duelo Final de ‘Mask Singer’ frente al Flamenco, nuestra Mariposa se ha lanzado a cantar en inglés. La máscara nos ha demostrado su gran acento cantando por Nancy Sinatra. ¡Temazo!

‘These boot are made for walking’ ha sonado en el plató de ‘Mask Singer: adivina quién canta’ gracias a nuestra Mariposa. ¿Te has perdido ese momentazo? ¡Dale al play al vídeo para descubrirlo!

Además, la Mariposa ha demostrado que lo suyo son los idiomas. ¡Ha cantado también en francés en el programa! Así suena nuestra máscara con el tema ‘Ella Elle L’a’: