Esperanza Aguirre era la Mariposa de ‘Mask Singer’: ¡así le quitamos la máscara!

Después de haber cantado en francés y en inglés en un solo programa, la Mariposa ha sido la elegida para revelar su identidad ante todos. Para sorpresa de todos, Esperanza Aguirre se ocultaba tras la máscara de ‘Mask Singer: adivina quién canta’.

Los cuatro investigadores y Arturo Valls se quedaron sin palabras al ver que la política era el personaje famoso que se encontraba participando en el concurso. “Pero qué maravilla”, decía Paz Vega continuamente ante semejante revelación.

Después de haberse quitado la máscara, Esperanza Aguirre nos hizo bailar una vez más al ritmo de ‘Ella Elle L’a’ de la conocida Kate Ryan. Nuestros investigadores han vivido el momento desde el placo y Paz Vega aseguraba que se le habían puesto las piernas flojas tras el momentazo.

¡Así fue ese momento en el que le hemos quitado la máscara en el programa!

La tercera gala de ‘Mask Singer’ comenzaba con el enfrentamiento entre el Flamenco, el Perro y la Monstruita. Los tres aparecieron en plató dándolo todo y dispuestos a dar lo mejor de sí mismos para librarse de revelar su identidad. Después de mostrarnos sus vídeos de pistas en los que cada detalle puede ser importante, era el momento de que las máscaras se estrenaran sobre el escenario de ‘Mask Singer: adivina quién canta’.

El Flamenco fue el encargado de darle al play a la música y nos deleitó con una de las canciones más bailadas de Fangoria. La máscara nos habló de sus 'Dramas y Comedias' para hacerse con el escenario. Tras ella, nuestro Perro más rockero nos dejó ver su lado más feliz con 'Happy' de Pharrel Williams. ¿A quién no se le sube el ánimo después de su pedazo de actuación? Después de cantar ante todos, los investigadores confesaron estar totalmente descuadrados por su forma de bailar. ¿Será un Perro vintage como dice Ambrossi? La Monstruita fue la encargada de cantar en tercera posición y supo cómo meterse a los investigadores en el bolsillo. La máscara sacó su lado más sensual cantando por Madonna y el tema 'Material Girl', ¡no han quien se resista a su buena vibra! Sobre su identidad, José Mota revolucionó el placo de investigadores al hacer una atrevida apuesta: ¿será Malú tal y como ha comentado?

Era el turno de que dos nuevas máscaras, el Plátano y la Mariposa, se enfrentaran por primera vez en el escenario de ‘Mask Singer’. La primera, logró meterse al público en el bolsillo con 'Vida de rico' de Camilo , ¿quién se resiste a los movimientos de nuestra máscara? Después de escucharle cantar, los investigadores lo tenían claro: el Plátano es un cantante. ¡Quién sabe si habrán acertado! Tras él, la Mariposa ahora conocida como Esperanza Aguirre, se subió al escenario para trasladarnos al 2008 con una de las canciones más sonadas de Kate Ryan. La máscara interpretó el tema ‘Ella Elle L’a’ y dejó fascinados a los investigadores.

A pesar de lo mucho que ha gustado la Mariposa, la máscara no tuvo más remedio que enfrentarse al Flamenco en el Duelo Final del programa. ‘Yo x ti, tú x mí’ y ‘These boot are made for walking’ sonaron en el plató y la Mariposa fue la elegida para revelarnos su identidad.