Semáforo pide no frenar el ritmo en Mask Singer con ‘Don’t Stop Me Now’ de Queen

¡Que el ritmo no pare en Mask Singer! Las máscaras están demostrando todo su potencial, pero también todo el misterio que les rodea. Ha sido el turno de Semáforo, quien lejos de frenar el ritmo, lo ha aumentado.

Ha aparecido desde la oscuridad para iluminar con sus colores el escenario de Mask Singer cantando ‘Don’t Stop Me Now’, un temazo de Queen que nunca pasa de moda.

Se ha mostrado algo estático sobre el escenario, ¡pero lo mejor de todo es que canta muy bien! Esto no se lo esperaba nadie después de escuchar las pistas de Semáforo, ¿quién se esconderá bajo esta máscara que transmite tan buen rollo?