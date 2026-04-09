Semáforo marca el ritmo en Mask Singer con sus pistas: “Me tocas y me pongo rojo”

Con una sonrisa de costado a costado, Semáforo nos ilumina el escenario de Mask Singer, pero sus luces llegan cargadas de dudas para los investigadores. Las primeras pistas de esta divertida máscara apuntan a alguien extranjero, pero ninguno consigue encaminar sus teorías. ¡Apunta las pistas de Semáforo!

“Tengo más nombres que direcciones”, señala Semáforo mientras regula el tráfico. Los investigadores captan el sutil acento que tiene: “Es extranjero”, apunta Ruth Lorenzo.

Semáforo está hecho “de hierro bueno y nada de fibra de carbono”, es decir, que tiene “buenos materiales” según Boris Izaguirre. ¿Será alguien que se cuida bien?

Eso sí, la amplia sonrisa de Semáforo esconde cierta timidez: “Me tocas y me pongo rojo”, reconoce esta máscara. Sus tres luces son “un triplete que no se encuentra en cualquier parte”.

Además, Semáforo marca el ritmo, y reconoce que “todos le acaban imitando”. Los investigadores están muy confundidos con él: mientras que Boris apunta hacia alguien latino, Ruth señala que podría ser magrebí-francés o brasileño.

El camino está despejado para que Semáforo nos deleite sobre el escenario de Mask Singer. ¡Estamos ante una de las grandes máscaras de la quinta edición!