Pistas | Programa 1
Semáforo marca el ritmo en Mask Singer con sus pistas: “Me tocas y me pongo rojo”
El “gurú del giro a la derecha” aparece en Mask Singer dispuesto a todo. ¡Los investigadores están muy perdidos tras sus primeras pistas!
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Con una sonrisa de costado a costado, Semáforo nos ilumina el escenario de Mask Singer, pero sus luces llegan cargadas de dudas para los investigadores. Las primeras pistas de esta divertida máscara apuntan a alguien extranjero, pero ninguno consigue encaminar sus teorías. ¡Apunta las pistas de Semáforo!
- “Tengo más nombres que direcciones”, señala Semáforo mientras regula el tráfico. Los investigadores captan el sutil acento que tiene: “Es extranjero”, apunta Ruth Lorenzo.
- Semáforo está hecho “de hierro bueno y nada de fibra de carbono”, es decir, que tiene “buenos materiales” según Boris Izaguirre. ¿Será alguien que se cuida bien?
- Eso sí, la amplia sonrisa de Semáforo esconde cierta timidez: “Me tocas y me pongo rojo”, reconoce esta máscara. Sus tres luces son “un triplete que no se encuentra en cualquier parte”.
- Además, Semáforo marca el ritmo, y reconoce que “todos le acaban imitando”. Los investigadores están muy confundidos con él: mientras que Boris apunta hacia alguien latino, Ruth señala que podría ser magrebí-francés o brasileño.
El camino está despejado para que Semáforo nos deleite sobre el escenario de Mask Singer. ¡Estamos ante una de las grandes máscaras de la quinta edición!
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