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MASK SINGER
Trancas y Barrancas sorprenden en Mask Singer al ocultarse bajo la máscara de Chanclas
La tercera gala de Mask Singer dejó uno de los momentos más inesperados de la edición al descubrir que la máscara de Chanclas escondía a Trancas y Barrancas, las populares hormigas de El Hormiguero.
Durante la actuación, Chancla se transformó en Chanclas al incorporar a un segundo personaje en pleno número, lo que desconcertó tanto al público como a los investigadores. El giro generó una gran expectación por conocer quiénes estaban detrás de una de las máscaras más carismáticas de la temporada.
Finalmente, la sorpresa fue doble: no se trataba de ninguna celebridad convencional, sino de Trancas y Barrancas, que aparecieron por primera vez fuera de su entorno habitual en El Hormiguero. Su revelación dejó atónitos a todos y confirmó que el programa sigue apostando por giros imprevisibles que ni siquiera los investigadores logran anticipar.