Trancas y Barrancas sorprenden en Mask Singer al ocultarse bajo la máscara de Chanclas

Durante la actuación, Chancla se transformó en Chanclas al incorporar a un segundo personaje en pleno número, lo que desconcertó tanto al público como a los investigadores. El giro generó una gran expectación por conocer quiénes estaban detrás de una de las máscaras más carismáticas de la temporada.

Finalmente, la sorpresa fue doble: no se trataba de ninguna celebridad convencional, sino de Trancas y Barrancas, que aparecieron por primera vez fuera de su entorno habitual en El Hormiguero. Su revelación dejó atónitos a todos y confirmó que el programa sigue apostando por giros imprevisibles que ni siquiera los investigadores logran anticipar.