Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV
MASK SINGER: Sigue en directo la quinta gala, donde habrá dos nuevos desenmascaramientos

Estamos de vuelta

"¡Es hora de jugar!": nueva temporada de ¡Salta!, muy pronto en Antena 3

El programa presentado por Manel Fuentes regresará próximamente a nuestras pantallas con nuevos concursantes dispuestos a darlo todo.

"¡Es hora de jugar!": nueva temporada de ¡Salta!, muy pronto en Antena 3

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

¡Salta! nos regaló grandes momentos en su primera temporada en Antena 3. Respuestas ocurrentes, caídas desternillantes y concursantes auténticos que lo dieron todo para conseguir un botín de hasta 50.000 euros.

Muy pronto llegarán a Antena 3 nuevas entregas del programa que conquistó a la audiencia y Manel Fuentes volverá a ser el encargado de guiar a los nuevos concursantes hacia el gran botín.

Risas, nervios, tensión y muchas sorpresas es lo que promete esta nueva temporada de ¡Salta! No te pierdas los nuevos programas, muy pronto en Antena 3.

Concursantes de ¡Salta!

Rostros sonrientes y dispuestos a superar un puente de 40 metros: esta noche, nuevo programa de ¡Salta! en Antena 3

Antena 3» Programas» Salta

Publicidad

Programas

Chihuahua llena de luces y color el escenario de Mask Singer con ‘Please don’t go’

Chihuahua llena de luces y color el escenario de Mask Singer con ‘Please don’t go’

El nivel vocal de Troglodita desata la locura en el jurado y apunta directamente a los premios Grammy

El nivel vocal de Troglodita desata la locura en el jurado y apunta directamente a los premios Grammy

"¡Es hora de jugar!": nueva temporada de ¡Salta!, muy pronto en Antena 3

"¡Es hora de jugar!": nueva temporada de ¡Salta!, muy pronto en Antena 3

Troglodita lo da todo al son de ‘Ni una sola palabra’ de Paulina Rubio
Actuación | Programa 5

Troglodita lo da todo al son de ‘Ni una sola palabra’ de Paulina Rubio

Troglodita, la elegida para representar a España en “algo súper chuli”: Estas son sus nuevas pistas
Pistas | Programa 5

Troglodita, la elegida para representar a España en “algo súper chuli”: Estas son sus nuevas pistas

Investigación Mofeta
Investigación | Programa 5

Los investigadores, perdidos: Mofeta siembra el caos y la exclusiva de Sonsoles Ónega no aclara nada

La aparición de la presentadora de Y ahora Sonsoles ha dinamitado por completo las quinielas de los investigadores de Mask Singer.

Actuación Mofeta
Actuación | Programa 5

Mofeta llega al cielo con Aitana: Así ha sido su versión de ‘Los ángeles’

La actuación de Mofeta en Mask Singer ha vuelto a demostrar que esta máscara tiene una “esencia” única. ¡Póntela en bucle!

Ruth Lorenzo cumple su penitencia tras fallar con el delatador: "¡Me quiero ir a mi casa!"

Ruth Lorenzo cumple su penitencia tras fallar con el delatador: "¡Me quiero ir a mi casa!"

Vuelve a ver la entrevista completa a Juan y Medio en El Hormiguero

Vuelve a ver la entrevista completa a Juan y Medio en El Hormiguero

¡Máxima protección! Marron sorprende con un chaleco airbag anticaída en El Hormiguero

¡Máxima protección! Marron sorprende con un chaleco airbag anticaída en El Hormiguero

Publicidad