Estamos de vuelta
"¡Es hora de jugar!": nueva temporada de ¡Salta!, muy pronto en Antena 3
El programa presentado por Manel Fuentes regresará próximamente a nuestras pantallas con nuevos concursantes dispuestos a darlo todo.
Publicidad
¡Salta! nos regaló grandes momentos en su primera temporada en Antena 3. Respuestas ocurrentes, caídas desternillantes y concursantes auténticos que lo dieron todo para conseguir un botín de hasta 50.000 euros.
Muy pronto llegarán a Antena 3 nuevas entregas del programa que conquistó a la audiencia y Manel Fuentes volverá a ser el encargado de guiar a los nuevos concursantes hacia el gran botín.
Risas, nervios, tensión y muchas sorpresas es lo que promete esta nueva temporada de ¡Salta! No te pierdas los nuevos programas, muy pronto en Antena 3.
Publicidad