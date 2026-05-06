"¡Es hora de jugar!": nueva temporada de ¡Salta!, muy pronto en Antena 3

¡Salta! nos regaló grandes momentos en su primera temporada en Antena 3. Respuestas ocurrentes, caídas desternillantes y concursantes auténticos que lo dieron todo para conseguir un botín de hasta 50.000 euros.

Muy pronto llegarán a Antena 3 nuevas entregas del programa que conquistó a la audiencia y Manel Fuentes volverá a ser el encargado de guiar a los nuevos concursantes hacia el gran botín.

Risas, nervios, tensión y muchas sorpresas es lo que promete esta nueva temporada de ¡Salta! No te pierdas los nuevos programas, muy pronto en Antena 3.