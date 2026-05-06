¡Máxima protección! Marron sorprende con un chaleco airbag anticaída en El Hormiguero

Marron ha querido aprovechar la visita de Juan y Medio a El Hormiguero este miércoles para sorprenderlo a él y a los espectadores con un chaleco airbag anticaída creado para mejorar la vida de las personas de la tercera edad.

Su creador ha estado en plató explicándonos cómo funciona este airbag y nos ha hecho una demostración en directo. Se trata de un chaleco negro que cuenta con un detector de caída en la parte trasera y con dos cartuchos de helio comprimidos por delante.

Los sensores del chaleco detectan la caída e inflan el airbag en milisegundos con el objetivo de reducir el impacto de quién lo lleva puesto. ¡Escucha la explicación completa y revive la demostración en el vídeo de arriba!