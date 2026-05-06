Los investigadores, perdidos: Mofeta siembra el caos y la exclusiva de Sonsoles Ónega no aclara nada

Mofeta ha logrado lo que parecía imposible: dejar a los investigadores en blanco. Tras su actuación, Arturo Valls ha dado paso a Sonsoles Ónega, que ha aparecido para entregar una pista extra en exclusiva.

A pesar del desconcierto, las teorías no han tardado en brotar con nombres de lo más variopintos. Ruth Lorenzo ha apuntado directamente a la aristocracia señalando a Tamara Falcó, mientras que Susi Caramelo, que se ha estrenado como investigadora invitada, ha puesto el foco en el panorama internacional con Nicole Kimpel. Por su parte, Boris Izaguirre ha seguido la línea del papel cuché apostando por Paloma Cuevas.

El momento de mayor tensión lo ha protagonizado Ana Milán, que ha cambiado su apuesta en el último momento tras asegurar que había tenido una "revelación" mística: está convencida de que es Elena Furiase. Finalmente, un Juan y Medio totalmente renovado tras su crisis inicial, ha decidido romper con todo y señalar a la estrella del pop Aitana. ¿Habrá sido la revelación de Ana la clave definitiva o habrá dado la campana el presentador con su apuesta musical?